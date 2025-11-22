Spectacle Kat & Fred École Diwan Carhaix-Plouguer

Spectacle Kat & Fred

École Diwan Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre des journées Portes Ouvertes, l’école Diwan de Carhaix propose un spectacle jeunesse multilingue, gratuit, ouvert à tous les enfants du territoire.

Kat & Fred partent sur les traces d’animaux divers et variés au fil de chansons à danser ou à écouter, de comptines ou berceuses en quatre langues breton, anglais, français et gallois.

Parfois elles semblent se répondre d’une langue à l’autre! Toujours elles reflètent un petit monde qui enchante une vie d’enfant.

Formulettes, poèmes simples, récités ou chantés, les comptines amusent et éveillent les plus jeunes enfants à un monde sonore adapté à leur âge.

C’est dans cet esprit, de rimes en assonances, d’onomatopées en jeux de mots, de ritournelles en chansons que Kat & Fred emmènent les enfants dans un monde où les animaux sont rois et où la nature berce la vie quotidienne. .

École Diwan Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 33 66

