Venez découvrir le spectacle Kelemati , jeudi 22 mai 2025, à la salle des Fêtes de Mios, de 19h à 20h.

Ce concert-dansé de la Compagnie MIGR’ARTS et des élèves du collège de Mios est proposé dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle sur l’égalité filles/garçons.

A travers la danse et la musique, les jeunes et les artistes exploreront les parcours de migrations, la question de l’égalité entre les genres, la condition de la femme en Europe et dans le monde…

Il est soutenu par la Ville et la Caf de la Gironde, dans le cadre du projet Egalité, parlons-en ensemble ! (ateliers et exposition dans les ALSH, événement Créa Jeunes , exposition au collège, achats de jeux de société autour de l’égalité dans les structures municipales, etc.)

Entrée gratuite.

Informations 06 29 16 53 63 .

Salle des Fêtes Allée de Vallon de San Vicente

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 16 53 63

