Spectacle Kent Hypnose Espace culturel Armorica Plouguerneau

Spectacle Kent Hypnose

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Kent Hypnose, l’Hypnotiseur Breton est de retour avec un nouveau spectacle ! Après 6 années de tournée à travers toute la Bretagne avec son 1er show Le spectacle de tous les possibles, le célèbre hypnotiseur breton est de retour avec un tout nouveau spectacle Les portes de l’inconscient !

Et si vous aviez en vous des ressources insoupçonnées ? Dans ce nouveau spectacle, Kent vous embarque dans les méandres de votre inconscient ! Cette partie méconnue de nous-même, où nous stockons toutes nos ressources, nos savoirs, nos apprentissages, au-delà de nos croyances limitantes l’Hypnose.

Après 2 tests de réceptivité sur l’ensemble du public, des volontaires rejoindront Kent sur scène pour vivre des aventures incroyables sous hypnose, comme dans un rêve éveillé ! Qui n’a jamais rêvé de rencontrer sa superstar préférée ? De gagner une compétition ? Et pourquoi pas, vivre ses rêves les plus fous en totale immersion ? Avec Kent, toujours dans le respect et la bienveillance ouvrez les portes de votre inconscient ! .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

