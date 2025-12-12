Spectacle Képassa in utero Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Spectacle Képassa in utero Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge samedi 24 janvier 2026.
Spectacle Képassa in utero Médiathèque La Fabrique de Livarot
Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:15:00
fin : 2026-01-24 12:15:00
Date(s) :
2026-01-24
Spectacle Képassa in utero à la médiathèque La Fabrique de Livarot le 24 janvier à 10h00.
Spectacle sur le thème du dedans in utéro kézaco.
Ce spectacle créé en binôme avec la comédienne et chanteuse Elodie Huet.
Entrée libre gratuit pour toute la famille dès 4 ans à la médiathèque de Livarot. .
Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 88 18
English : Spectacle Képassa in utero Médiathèque La Fabrique de Livarot
Képassa in utero show at Livarot’s La Fabrique media library on January 24 at 10:00 am.
L’événement Spectacle Képassa in utero Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-12-12 par Calvados Attractivité