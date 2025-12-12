Spectacle Képassa in utero Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Spectacle Képassa in utero Médiathèque La Fabrique de Livarot

Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2026-01-24 11:15:00

fin : 2026-01-24 12:15:00

2026-01-24

Spectacle Képassa in utero à la médiathèque La Fabrique de Livarot le 24 janvier à 10h00.

Spectacle sur le thème du dedans in utéro kézaco.

Ce spectacle créé en binôme avec la comédienne et chanteuse Elodie Huet.

Entrée libre gratuit pour toute la famille dès 4 ans à la médiathèque de Livarot. .

Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 88 18

English : Spectacle Képassa in utero Médiathèque La Fabrique de Livarot

Képassa in utero show at Livarot’s La Fabrique media library on January 24 at 10:00 am.

