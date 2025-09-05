Spectacle « Kessel, la liberté à tout prix » Franck Desmedt Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Spectacle « Kessel, la liberté à tout prix » Franck Desmedt Salle Jeanne d’Arc Le Croisic vendredi 3 avril 2026.

Spectacle « Kessel, la liberté à tout prix » Franck Desmedt

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 21:50:00

Date(s) :

2026-04-03

Un portrait flamboyant de Kessel, l’écrivain aventurier, interprété par l’irrésistible Franck Desmedt. Joseph Kessel, écrivain, grand reporter et aventurier, a traversé le XXe siècle, dont il a été l’infatigable observateur. Explorateur du monde et de la nature humaine, témoin de son temps, il avait une soif de vivre (et de boire) inextinguible. Kessel, la liberté à tout prix est un spectacle qui raconte cette existence hors du commun.

Réservation sur place à l’Office de Tourisme du Croisic à partir du 17 septembre, ou en ligne sur le site internet de la Ville du Croisic. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle « Kessel, la liberté à tout prix » Franck Desmedt Le Croisic a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44