Spectacle Kibi Chapelle des Récollets-Errekoletoak Ciboure

Chapelle des Récollets-Errekoletoak 2 rue François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

KIBI, c’est peut-être une grand-mère conteuse, un kiwi qui parle, ou le sigle mystérieux d’un “Kit Imaginaire Bien

Intense”. Mais surtout, KIBI, c’est un duo complice, deux amis qui transforment tout en jeu, qui inventent des mondes avec presque rien, et surtout avec beaucoup de joie. Avec poésie, danse et humour, KIBI nous embarque dans une aventure sensible et joyeusement déjantée, où la fiction se mêle à la réalité, et où l’imaginaire devient collectif.

Un voyage à vivre ensemble, toutes générations confondues. Tout public à partir de 3 ans. .

Chapelle des Récollets-Errekoletoak 2 rue François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

