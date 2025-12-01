Spectacle Kiboko La Rochelle

Spectacle Kiboko La Rochelle mercredi 17 décembre 2025.

Charente-Maritime

Spectacle Kiboko Salle des fêtes de Tasdon Place des Britanniques La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Manipulation d’objets Tout public dès 1 an par Le Friiix Club.

Salle des fêtes de Tasdon Place des Britanniques

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

English : Show Kiboko

Object manipulation For ages 1 and up by Le Friiix Club.

German : Show Kiboko

Manipulation von Objekten Für alle ab 1 Jahr von Le Friiix Club.

Italiano :

Manipolazione di oggetti Per tutte le età, da 1 anno in su, a cura del Club Le Friiix.

Espanol : Espectaculo Kiboko

Manipulación de objetos Para todas las edades a partir de 1 año por Le Friiix Club.

