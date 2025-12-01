Spectacle Kiboko La Rochelle
Spectacle Kiboko La Rochelle mercredi 17 décembre 2025.
Charente-Maritime
Spectacle Kiboko Salle des fêtes de Tasdon Place des Britanniques La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Manipulation d’objets Tout public dès 1 an par Le Friiix Club.
.
Salle des fêtes de Tasdon Place des Britanniques
La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr
English : Show Kiboko
Object manipulation For ages 1 and up by Le Friiix Club.
German : Show Kiboko
Manipulation von Objekten Für alle ab 1 Jahr von Le Friiix Club.
Italiano :
Manipolazione di oggetti Per tutte le età, da 1 anno in su, a cura del Club Le Friiix.
Espanol : Espectaculo Kiboko
Manipulación de objetos Para todas las edades a partir de 1 año por Le Friiix Club.
L’événement Spectacle Kiboko La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-18 par La Rochelle Tourisme