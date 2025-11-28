Spectacle: Kill Bun ANNULE Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Spectacle: Kill Bun ANNULE Espace Girodet Bourg-lès-Valence vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle: Kill Bun ANNULE
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Bun Hay Mean Kill Bun Nouveau spectacle
Après 4 années à faire le tour du monde il revient vous tuer de rire.
La légende de Bun Hay Mean Chinois Marrant continue…
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
Bun Hay Mean? Kill Bun ? New show
After 4 years of touring the world, he’s back to kill you with laughter.
The legend of Bun Hay Mean? Funny Chinese? continues?
German :
Bun Hay Mean ? Kill Bun ? Neue Show
Nach vier Jahren, in denen er um die Welt reiste, kehrt er zurück, um Sie vor Lachen zu erschlagen.
Die Legende von Bun Hay Mean ? Lustiger Chinese? geht weiter?
Italiano :
Bun Hay Mean? Uccidere Bun? Nuovo spettacolo
Dopo 4 anni di tournée in tutto il mondo, è tornato per uccidervi di risate.
La leggenda di Bun Hay Mean ? Cinese divertente?
Espanol :
¿Bun Hay Mean? Kill Bun ? Nuevo espectáculo
Después de 4 años recorriendo el mundo, vuelve para matarte de risa.
La leyenda de Bun Hay Mean ? Funny Chinese? continúa?
