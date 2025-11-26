Spectacle KiLLT La Mare aux Sorcières Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

Spectacle KiLLT La Mare aux Sorcières

Rue des Lycéens Martyrs Musée d’Art et Histoire Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-26 11:00:00

fin : 2025-11-28 12:00:00

2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28

KiLLT Ki-Lira-Le-Texte est un dispositif hybride, théâtral et plastique, imaginé pour transmettre le plaisir des mots, le désir de lire, l’audace de dire ensemble, mais aussi l’importance de s’engager.

Dans La Mare à sorcières, on rencontre Pierre, qui habite à la campagne et qui connaît par coeur le moindre caillou, la moindre brindille, le moindre insecte. Il y aura aussi Nina qui a beaucoup voyagé, mais la campagne, elle n’y connait rien. Cela ne l’empêche pas d’être curieuse, de poser des questions, et de s’enfoncer dans la forêt, malgré les conseils de Pierre de ne pas y aller toute seule. Il y aurait là une mare, et dans cette mare, des sorcières. Mais cela n’effraie pas Nina, au contraire…

A partir de 9 ans. .

