Spectacle Kit Kat Club Thann

Spectacle Kit Kat Club Thann vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle Kit Kat Club

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-11 22:15:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Le Kit Kat Club vous entraîne dans le Berlin des années 30. 40 comédiens, musique culte, show total !

Un cabaret délirant, une histoire d’amour et des chansons cultes le Kit Kat Club vous ouvre ses portes à Berlin, version comédie musicale, avec 40 comédiens et un show spectaculaire ! .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

The Kit Kat Club takes you back to Berlin in the 1930s. 40 actors, cult music, a total show!

German :

Der Kit Kat Club entführt Sie in das Berlin der 30er Jahre. 40 Komiker, kultige Musik, totale Show!

Italiano :

Il Kit Kat Club vi riporta nella Berlino degli anni ’30. 40 attori, musica di culto, uno spettacolo totale!

Espanol :

El Kit Kat Club le traslada al Berlín de los años 30. ¡40 actores, música de culto, un espectáculo total!

L’événement Spectacle Kit Kat Club Thann a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay