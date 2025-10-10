Spectacle Kit Kat Club Thann
Spectacle Kit Kat Club Thann vendredi 10 octobre 2025.
Spectacle Kit Kat Club
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-11 22:15:00
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12
Le Kit Kat Club vous entraîne dans le Berlin des années 30. 40 comédiens, musique culte, show total !
Un cabaret délirant, une histoire d’amour et des chansons cultes le Kit Kat Club vous ouvre ses portes à Berlin, version comédie musicale, avec 40 comédiens et un show spectaculaire ! .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
The Kit Kat Club takes you back to Berlin in the 1930s. 40 actors, cult music, a total show!
German :
Der Kit Kat Club entführt Sie in das Berlin der 30er Jahre. 40 Komiker, kultige Musik, totale Show!
Italiano :
Il Kit Kat Club vi riporta nella Berlino degli anni ’30. 40 attori, musica di culto, uno spettacolo totale!
Espanol :
El Kit Kat Club le traslada al Berlín de los años 30. ¡40 actores, música de culto, un espectáculo total!
L’événement Spectacle Kit Kat Club Thann a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay