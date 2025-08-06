Spectacle Knack Fatale Erstein

samedi 17 janvier 2026.

Spectacle Knack Fatale

2 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:50:00

Date(s) :

2026-01-17

Présenté chez Madame Arthur à Paris, ce show de Drag-Queen alsacienne présente un humour à la fois absurde et décalé !

Drag show Alsace Humour

L’histoire débute en 1940. Fürsy, élevée aux bons grains de maïs d’Alsace et biberonnée au Gewurtz, est au sommet de sa gloire lorsqu’elle tombe dans un profond coma. Un scandale éclate alors on lui prête une relation avec un officier allemand.

Fürsy se réveille en 2026, entachée par cette histoire sulfureuse. En compagnie de son fidèle musicien, arrivera-t-elle à reconquérir son public et redevenir la star qu’elle était ?

Un spectacle 100% humour entre théâtre, cabaret, comédie musicale, choucroute et bonne humeur !

Tout public dès 15 ans

Fürzy Von Colmar & Flack Fontaine (68)

Artistes Geoffroy Peverelli (Fürsy von Colmar) et Julien Agazar (Flack Fontaine) Auteurs Agathe Joliv :et et Geoffroy Peverelli Metteur en scène Agathe Jolivet Création lumière Marguerite de Bisschop Perruquier Jordan Darbois Costumière Lou Thonet Scénographie Margo Durance .

2 place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

Presented at Madame Arthur’s in Paris, this Alsatian drag-queen show is both absurd and offbeat!

German :

Diese elsässische Drag-Queen-Show, die bei Madame Arthur in Paris aufgeführt wird, präsentiert einen Humor, der sowohl absurd als auch schräg ist!

Italiano :

Presentato al Madame Arthur’s di Parigi, questo spettacolo di Drag-Queen alsaziane è caratterizzato da un umorismo assurdo e fuori dagli schemi!

Espanol :

Presentado en el Madame Arthur’s de París, este espectáculo de Drag-Queen alsaciana presenta un humor absurdo y fuera de lo común

