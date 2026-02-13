Spectacle ‘Knuet’ Place Monseigneur Ginisty Verdun
Spectacle ‘Knuet’ Place Monseigneur Ginisty Verdun samedi 14 mars 2026.
Spectacle ‘Knuet’
Place Monseigneur Ginisty Centre mondial de la Paix Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
14
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14
KNUET plonge les tout-petits dans un univers poétique de cordes et de nœuds, entre danse, musique et théâtre, pour explorer les liens qui tissent notre existence. LE rendez-vous pour les bébés de l’année !
Prix tout doux avec la carte Voilà !Enfants
14 .
Place Monseigneur Ginisty Centre mondial de la Paix Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
KNUET plunges toddlers into a poetic universe of strings and knots, between dance, music and theater, to explore the links that weave our existence. THE baby event of the year!
Low prices with the Voilà card!
L’événement Spectacle ‘Knuet’ Verdun a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GRAND VERDUN