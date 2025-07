SPECTACLE KOM SUR DES ROULETTES SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-08-15 19:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

C’est un seul en scène burlesque, loufoque, poétique et joyeux. Venez d’abord vous initier à un cours de roller danse, puis finir la soirée avec un roller disco !

Un spectacle présenté par la Compagnie des lianes.

Adhésion à l’association obligatoire (2€ / adulte). Participation libre mais nécessaire aux spectacles et concert.

Possibilité de restauration sur place. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

It’s a burlesque, zany, poetic and joyful one-man show. Come first for a roller dance class, then finish the evening with a roller disco!

Presented by Compagnie des lianes.

German :

Das ist eine burleske, verrückte, poetische und fröhliche Ein-Mann-Show. Lassen Sie sich zunächst in einen Roller-Dance-Kurs einführen und beenden Sie den Abend dann mit einer Roller-Disco!

Eine Aufführung, die von der Compagnie des lianes präsentiert wird.

Italiano :

Si tratta di un one-man-show burlesco, zigano, poetico e gioioso. Prima venite a cimentarvi in una lezione di danza a rotelle, poi concludete la serata con una discoteca a rotelle!

Presentato dalla Compagnie des lianes.

Espanol :

Es un espectáculo unipersonal burlesco, alocado, poético y alegre. Primero venga a probar suerte en una clase de baile sobre patines y luego termine la velada con una roller disco

Presentado por la Compagnie des lianes.

