Spectacle « Kontact »

avenue de la gare Vieux-Condé Nord

Tarif : 6 – 6 – 10

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Avec la compagnie Puéril Puéril

Six acrobates sans agrès ni filet recherchent public pour spectacle à hautes envolées. Attirance prononcée pour le cirque défiant toute forme de gravité serait un plus apprécié. Confiance indispensable et donc largement dispensée. Rencontres sincères autant que singulières à prévoir, misanthropes s’abstenir.

Il y a des petites annonces qui font de fausses promesses et puis il y a des fausses annonces qui en tiendront de grandes… à voltiger sans péril, on chute sans gloire !

Main-à-main, banquine, jeux icariens, colonnes… Les acrobates n’ont ici pas d’autres agrès que leurs propres corps et ce qu’ils contiennent de force et d’agilité, de puissance et de grâce, mais inévitablement aussi de fragilité.

Pour résumer, il y a de la joie dans ce spectacle, beaucoup, beaucoup de joie. De l’action aussi. Et du divertissement, dans le bon sens du terme, c’est évident. 6 .

avenue de la gare Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 bonjour@leboulon.fr

L’événement Spectacle « Kontact » Vieux-Condé a été mis à jour le 2025-08-12 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes