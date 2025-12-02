Spectacle Kostia dans entre deux LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle Kostia dans entre deux

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel, Metz Moselle

Tarif : 22 EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Mardi 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02 21:15:00

Date(s) :

2025-12-02

T’es pas un homme si t’as jamais fait du yoga en legging rose et Crop top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les dix minutes.

Mais c’est quoi être un homme aujourd’hui ? Avec humour et amour, Kostia nous raconte son Entre deux ! Entre mari et papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court. Un spectacle de Sketch-up à la sauce Kostia où les hommes se disent Ah ! c’est moi et les femmes leur disent Ah ! tu vois ! .Tout public

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel, Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

English :

You’re not a man if you’ve never done yoga in pink leggings and a mauve crop top, if you’ve never made a sperm delivery on a scooter and if your mother doesn’t phone you every ten minutes.

But what does it mean to be a man today? With humor and love, Kostia tells us about his Entre deux! Between husband and father, romance and celibacy, feminism and patriarchy, modern man and just plain man. A Sketch-up show Kostia’s way, where men say Ah! it’s me and women say Ah! you see!

