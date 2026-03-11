Spectacle KOSTÜM

salle des fêtes Issy-l’Évêque Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venu de la Drôme, le trio des Triphasés vient à vous, tout prêt à vous éblouir avec leur spectacle

KOSTÜM, un numéro de cirque acrobatique burlesque pour toute la famille !

Dimanche 12 avril à Issy-l’Évêque, salle polyvalente à 17 H 30

• Durée 50 min

• Spectacle familial, pour tout public.

Réservation conseillée.

Pour leur première création, les Triphasés présentent un spectacle haut en couleur dans lequel bascule hongroise, portés acrobatiques et manipulation d’objets s’entrelacent dans un tourbillon de folies.

Grâce à des costumes qui jaillissent d’une étrange armoire, trois personnages se rencontrent. Une cravate surgit et les voilà parés, apprêtés, pour défier les lois de la gravité. S’ensuivent alors une robe, un costard, une salopette… Pourtant bien différents, tous trois s’unissent par les voltiges, avec humour et tendresse, dans ce spectacle vraiment toqué !

Une création poétique burlesque où la couleur et l’imagination prennent vie, peu à peu.

LA COMPAGNIE

Les Triphasés, combinent leurs talents pour créer une alchimie artistique incomparable

Sur scène, nous présentons notre savoir-faire acrobatique avec une bonne dose d’humour et une pincée de rythme. Nous mélangeons tout cela sous une tension électrisante qui nous donne finalement notre nom Les Triphasés !

Attention haute tension garantie !

Renseignements et réservations Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme au 03-85-85-56-90 ou 03-85-85-84-47.

Ou à l’adresse électronique culture@cceals.fr .

salle des fêtes Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 84 47 amottin@cceals.fr

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English : Spectacle KOSTÜM

L’événement Spectacle KOSTÜM Issy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne