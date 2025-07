SPECTACLE « KRAFALT » // Adzel Cie rue de la Madeleine Fay-de-Bretagne

rue de la Madeleine Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 22:00:00

2025-11-25

Dans le cadre de la journée internationale des violences à l’égard des femmes

Guidées par la musique et le papier kraft, deux femmes explorent les méandres de la perversion et les pièges de la manipulation. Dans une mise en relation sensible corps, musique, objet, la Cie Adzel interroge ce grand besoin d’amour qui peut parfois nous perdre. Spectacle suivi d’un échange. .

rue de la Madeleine Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 22 52 contact@hors-saison.fr

English :

As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women

German :

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen

Italiano :

Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Espanol :

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

