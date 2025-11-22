Spectacle Kréatures compagnie Le Chat Fou à La Ménitré La Ménitré

Spectacle Kréatures compagnie Le Chat Fou à La Ménitré La Ménitré samedi 22 novembre 2025.

Spectacle Kréatures compagnie Le Chat Fou à La Ménitré

Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Spectacle Kréatures compagnie Le Chat Fou à La Ménitré

KRÉATURES Marionnettes et cirque Dès 3 ans.

Traité à la manière d’un film muet, Kréatures nous conte la passion d’Aristide de Panchignac pour les animaux. Dans un temps fictif où la faune et la flore ont disparu de la planète terre, Aristide se raccroche à ses souvenirs d’enfant à l’époque où les mondes, terrestre, aquatique et aérien, grouillaient de vie, de mouvements et de cris. Composant avec les bribes de sa mémoire et un bric à brac d’objets et de matériaux, il reconstitue un bestiaire, un cabinet de curiosités qu’il présente au public sous la forme d’un cirque d’objets. .

Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

English :

Kréatures » show Le Chat Fou company at La Ménitré

German :

Theaterstück « Kréatures » compagnie Le Chat Fou in La Ménitré

Italiano :

Spettacolo « Kréatures » Compagnia Le Chat Fou a La Ménitré

Espanol :

Espectáculo « Kréatures » La compañía Le Chat Fou en La Ménitré

L’événement Spectacle Kréatures compagnie Le Chat Fou à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou