Spectacle Kréatures Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Venez découvrir l’univers des Kréatures de la compagnie Le Chat Fou !

Au programme

18h Atelier création de créatures par l’association De Fil en Images !

Venez créer vos masques de créatures en matériaux de récupération avec les animatrices de l’association “De Fil en Images”. Pour les enfants et leurs parents, une façon de s’immerger dans l’univers de spectacle avant la représentation.

Places limitées !

19h30 spectacle Kréatures de la Cie Le Chat Fou

Traité à la manière d’un film muet, Kréatures nous conte la passion d’Aristide de Panchignac pour les animaux.

Dans un monde fictif où la faune et la flore ont disparu de la planète terre, Aristide se raccroche à ses souvenirs d’enfant à l’époque où les mondes, terrestre, aquatique et aérien, grouillaient de vie, de mouvements et de cris.

Réservations auprès de l’École de Cirque Mimulus au 06 12 69 84 51 ou sur HelloAsso.

Tarifs 10€ plein tarif 8€ tarif réduit. .

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 69 84 51 administration-mimulus@orange.fr

English :

Come and discover the world of Kréatures from Le Chat Fou!

German :

Entdecken Sie die Welt der Kréatures der Kompanie Le Chat Fou!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo delle Kréatures di Le Chat Fou!

Espanol :

¡Venga a descubrir el mundo de las Kréatures de Le Chat Fou!

