Spectacle La Bajon Zen

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.

Être humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ?

La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir.

Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.Tout public

.

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tell me about it! With what’s going on right now, you comedians must have a lot of work to do! La Bajon hears this phrase every day.

Being a comedian in today?s world, with the ban on laughing, is like locking a diabetic in a candy store. But how can you make a joke without having the feminists, the masculinists, the wokists, the religious, the conspiracy theorists, the parapentists all over you?

La Bajon doesn’t care, her back is wide enough to accommodate them all.

Making jokes has become an extreme sport, and she invites you to take the plunge.

L’événement Spectacle La Bajon Zen Florange a été mis à jour le 2026-01-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME