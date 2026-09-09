Informations pratiques

Longué-Jumelles

Spectacle – La Bajon – Zen

39 rue du collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Venez découvrir un spectacle humoristique qui explore des thèmes tels que la pauvreté, les conflits et la paix.

Le spectacle est dirigé par La Bajon, qui utilise son humour acéré pour aborder des sujets sensibles tout en divertissant le public. Anne-Sophie Bajon de son vrai nom est une comédienne française qui a commencé sa carrière au théâtre et a gagné en notoriété grâce à ses performances humoristiques.

C’est en 2017, avec une vidéo YouTube parodique devenue virale en pleine élection présidentielle, que La Bajon se fait connaître du grand public. L’année suivante, elle récidive avec une parodie inspirée de l’actualité des Gilets jaunes. Fin 2018, ses vidéos totalisent plus de 100 millions de vues, et sa notoriété sur les réseaux sociaux lui vaut d’être comparée par certains médias à Coluche pour son sens de la répartie. Aujourd’hui suivie par près de 300 000 abonnés sur Instagram, elle continue d’y partager régulièrement des sketchs qui abordent avec mordant l’actualité et les travers de notre société, avant de les retrouver sur scène.

Production : Entente Events – Artiste : La Bajon – Co-auteurs : La Bajon, Vincent Leroy et Frédéric Dieudonné

PRECISIONS HORAIRES :

Vendredi 13 novembre 2026 de 20h30 à 22h. .

39 rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Come discover a comedy show that explores themes such as poverty, conflict, and peace.

L’événement Spectacle – La Bajon – Zen Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME