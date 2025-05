Spectacle « La Balade du Ventre » par la Cie Alborada – Devant l’église Bourg-Archambault, 14 juin 2025 17:00, Bourg-Archambault.

« La Balade du Ventre ou l’Extraordinaire voyage en gastronomie en lectures et chansons par Saturnin et Aglaë Peton »

Sur réservation, places limitées.

Été 1901. Afin de fêter les cent ans de l’invention, par Joseph Berchoux, du mot gastronomie , Saturnin Peton, journaliste gastronomique réputé, et sa sœur Aglaë, gourmande invétérée, vous entraînent dans une balade du ventre, de Rabelais à Dickens, en passant par Dumas, Daudet et bien d’autres. Sur le chemin du goût, des mots et de la musique, ils vont célébrer avec vous le bien manger… jusqu’à la mise en pratique avec une dégustation finale !

Une balade littéraire gastronomique et déambulatoire à savourer et à partager entre amis.

Réservation obligatoire au 05 49 91 07 53. .

Bourg-Archambault 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

