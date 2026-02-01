Spectacle La balade magique des saisons La Comédie de Metz Metz

Spectacle La balade magique des saisons

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-08 11:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Un joli spectacle très visuel et musical de 30 mn pour l’éveil des sens des tout-petits.

D’une saison à l’autre, la magie fait évoluer la nature, les objets, les tenues et même la magicienne Yogane. Elle se crée un univers plein de joie, de bonheur et de positivité qu’il fasse chaud ou froid.

Quelques minutes de Vivaldi l’aideront à chaque transition, comment ne pas y penser )

Auteure Interprète Yogane

Pour les enfants de 1 à 3 ansEnfants

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lovely 30-minute visual and musical show to awaken the senses of the little ones.

From one season to the next, magic makes nature, objects, outfits and even the magician Yogane evolve. She creates a universe full of joy, happiness and positivity, whether it’s hot or cold.

A few minutes of Vivaldi will help her in every transition, how could you not think of it )

Author Performer: Yogane

For children aged 1 to 3

L’événement Spectacle La balade magique des saisons Metz a été mis à jour le 2026-02-03 par AGENCE INSPIRE METZ