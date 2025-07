Spectacle LA BATTLE DE DESSINS Savigny-en-Véron

Spectacle LA BATTLE DE DESSINS Savigny-en-Véron mercredi 16 juillet 2025.

Spectacle LA BATTLE DE DESSINS

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16 22:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Des joutes de dessins entre 2 illustrateurs malmenés par un Monsieur Loyal taquin et retors qui lance des duels les dessinateurs vont devoir improviser. Le temps est compté, seulement 3 minutes pour dessiner et vaincre l’adversaire. Un spectacle participatif où vous pourrez voter et invectiver !

>20H Spectacle LA BATTLE DE DESSINS Compagnie Troll Tous publics (à partir de 4 ans)

Food-truck sur place

Rendez-vous dès 15h pour encore plus d’animations…

>15H Visite commentée LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI Tous publics

> 15H Visite-atelier DES OMBRES RIGOLOTES Jeune public (à partir de 3 ans)

> DE 16H À 19H en continu Atelier CRÉA’ CARTE COLOR PRINT Tous publics (à partir de 7 ans)

>DE 16H À 19H Visite-jeu BLIND-TEST AU MUSÉE ! Tous publics (à partir de 8 ans) 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr

English :

Drawing jousts between 2 illustrators, roughed up by a mischievous and devious Mr. Loyal who initiates duels: the illustrators have to improvise. Time is of the essence, with only 3 minutes to draw and defeat their opponents. A participatory show where you can vote and shout!

German :

Zeichnungswettkämpfe zwischen zwei Illustratoren, die von einem neckischen und verschlagenen Monsieur Loyal missbraucht werden, der Duelle ausruft: Die Zeichner müssen improvisieren. Die Zeit ist knapp, nur 3 Minuten, um zu zeichnen und den Gegner zu besiegen. Eine partizipative Show, bei der Sie ab

Italiano :

Giostra di disegni tra 2 illustratori messi alle strette da un malizioso e subdolo Mr Loyal che istiga al duello: gli illustratori devono improvvisare. Il tempo è fondamentale: solo 3 minuti per disegnare e sconfiggere l’avversario. È uno spettacolo partecipativo in cui si può votare e gridare!

Espanol :

Justas de dibujo entre 2 ilustradores acosados por un travieso y taimado Sr. Leal que instiga los duelos: los ilustradores tienen que improvisar. El tiempo es oro: sólo 3 minutos para dibujar y derrotar a su adversario. Es un espectáculo participativo en el que se puede votar y gritar

L’événement Spectacle LA BATTLE DE DESSINS Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2025-06-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme