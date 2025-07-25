Spectacle La Belle au Bois Dormant Chartres

Spectacle La Belle au Bois Dormant Chartres mardi 3 février 2026.

Spectacle La Belle au Bois Dormant

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 50 – 50 – 74 EUR

Début : Mardi 2026-02-03

2026-02-03

Une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Présenté par l’International Festival Ballet, l’une des meilleures compagnies de ballet en Europe, cette œuvre raconte l’histoire intemporelle issue du conte de Charles Perrault.

« La Belle au bois dormant » est l’un des ballets les plus célèbres et un merveilleux conte de fées apprécié par les enfants. Créé en 1890, ce ballet est mis en musique par Pyotr Ilyich Tchaïkovski et chorégraphié par Marius Petipa.

Cette histoire spectaculaire est une véritable célébration de la beauté, de l’élégance et de la grâce. Avec des costumes époustouflants et une scénographie somptueuse digne d’un conte royal, la passion unique de l’International Festival Ballet transporte le public dans un monde féerique fait de fantastique et de rêverie.

Présentée avec un orchestre en direct, cette œuvre d’art parfaite offre une expérience captivante et immersive. Laissez-vous emporter par la magie de « La Belle au bois dormant » interprétée par l’International Festival Ballet ! 50 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

An enchantment of beauty, elegance and grace. Presented by International Festival Ballet, one of Europe’s leading ballet companies, this work tells the timeless story of Charles Perrault’s fairy tale.

German :

Ein Märchen von Schönheit, Eleganz und Anmut. Dieses Werk wird vom International Festival Ballet, einer der besten Ballettkompanien Europas, präsentiert und erzählt die zeitlose Geschichte aus dem Märchen von Charles Perrault.

Italiano :

Una favola di bellezza, eleganza e grazia. Presentato dall’International Festival Ballet, una delle principali compagnie di balletto d’Europa, questo lavoro racconta la storia senza tempo della fiaba di Charles Perrault.

Espanol :

Un cuento de hadas de belleza, elegancia y gracia. Presentada por el International Festival Ballet, una de las principales compañías de ballet de Europa, esta obra cuenta la historia intemporal del cuento de hadas de Charles Perrault.

