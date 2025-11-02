Spectacle: La Belle au bois dormant de la compagnie Illicite Théâtre Michel Portal Bayonne

Spectacle: La Belle au bois dormant de la compagnie Illicite

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Avec cette création originale, le Ballet Illicite propose une relecture contemporaine du célèbre conte des frères Grimm, La Belle au bois dormant.

Porté par les musiques de Tchaïkovski et les nuances de Ravel, ce ballet en trois actes retrace l’histoire d’Aurore et du prince Florimond à travers une dramaturgie épurée et sensible. En associant les compositions du XIXe siècle (La Belle au bois dormant de Tchaïkovski) à celles du XXe siècle (Ma mère l’Oye de Ravel), le Ballet symbolise les cent années de sommeil de la princesse. Cette bande-son revisitée recentre le récit sur deux axes la culpabilité du prince, responsable involontaire de l’endormissement d’Aurore, et l’éveil de l’amour, moment de renaissance et de lumière. Le spectacle mêle danse classique, langage contemporain et narration poétique, offrant au public une version profondément émotionnelle de ce conte intemporel. .

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

