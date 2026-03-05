Spectacle La Belle Tablée BREUIL-CHAUSSEE Bressuire

Spectacle La Belle Tablée

BREUIL-CHAUSSEE 1 Rue de la Broglienne Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 49 – 49 – EUR

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-11

Plongez dans l’ambiance festive d’une auberge en 1840!

Une grande table, des verres qui trinquent, des voix qui se lèvent, des rires qui circulent… On mange, on boit, on chante, on danse et on rit ensemble.

La Belle Tablée… Ce n’est pas un spectacle que l’on regarde, c’est une expérience collective que l’on partage.

Un concept original mêlant planches apéro et spectacle chantant & dansant dans une ambiance drôle et joyeuse. .

BREUIL-CHAUSSEE 1 Rue de la Broglienne Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

