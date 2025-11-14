Spectacle La Bête Place de la Republique Digne-les-Bains

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

BD concert d’après La Bête de Zidrou et Frank Pé, avec le groupe Zenzika.

Place de la Republique Palais des Congrès Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 28 49

English :

BD concert based on La Bête by Zidrou and Frank Pé, with the Zenzika group.

German :

Comic-Konzert nach La Bête von Zidrou und Frank Pé, mit der Gruppe Zenzika.

Italiano :

Concerto BD basato su La Bête di Zidrou e Frank Pé, con il gruppo Zenzika.

Espanol :

Concierto BD basado en La Bête de Zidrou y Frank Pé, con el grupo Zenzika.

