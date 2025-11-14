Spectacle La Bête Place de la Republique Digne-les-Bains
Spectacle La Bête Place de la Republique Digne-les-Bains vendredi 14 novembre 2025.
Spectacle La Bête
Place de la Republique Palais des Congrès Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
BD concert d’après La Bête de Zidrou et Frank Pé, avec le groupe Zenzika.
Place de la Republique Palais des Congrès Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 28 49
English :
BD concert based on La Bête by Zidrou and Frank Pé, with the Zenzika group.
German :
Comic-Konzert nach La Bête von Zidrou und Frank Pé, mit der Gruppe Zenzika.
Italiano :
Concerto BD basato su La Bête di Zidrou e Frank Pé, con il gruppo Zenzika.
Espanol :
Concierto BD basado en La Bête de Zidrou y Frank Pé, con el grupo Zenzika.
L’événement Spectacle La Bête Digne-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains