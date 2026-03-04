Spectacle La Bête Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Spectacle La Bête

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 18h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

la Bibliothèque Municipale de Mollégès vous invite à une expérience théâtrale singulière.

Dans le cadre de la programmation de la bibliothèque départementale Nous, sorcières & sauvages , nous accueillons le spectacle La Bête de la Compagnie LOBA.

Jean Durruti est un homme de l’ombre. Veilleur de nuit au Muséum d’Histoire Naturelle, il est hanté par le souvenir d’un Homme sauvage qui aurait vécu dans une forêt proche… Victime de la foudre durant son adolescence, Jean perd peu à peu la mémoire. Pour ne rien oublier de sa quête secrète, il s’enregistre sans cesse sur son dictaphone.

Plus qu’une pièce de théâtre classique, il s’agit d’une véritable enquête sonore. Sur scène, le comédien Christophe Gravouil nous livre une performance intime et mystérieuse, entre récit d’enfance au Pays basque et sons capturés au cœur de la nature. Une immersion de 50 minutes qui interroge notre rapport au sauvage et à nos propres souvenirs. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the Bibliothèque Municipale de Mollégès invites you to a unique theatrical experience.

As part of the departmental library’s Nous, sorcières & sauvages program, we welcome the show La Bête by Compagnie LOBA.

L’événement Spectacle La Bête Mollégès a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence