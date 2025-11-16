Spectacle la bibliothèque vivante Médiathèque Verlaine Metz

Spectacle la bibliothèque vivante

Médiathèque Verlaine 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

Date(s) :

2025-11-16

La Bibliothèque vivante par la Compagnie Théâtre à dire convie les spectateurs à une traversée sensible de la littérature à voix haute.

Dans l’intimité d’une bibliothèque municipale, des acteurs prêtent leur souffle à des textes d’auteurs juifs — d’hier et d’aujourd’hui — faisant résonner les mots, les silences, les mémoires.

Un moment suspendu, entre transmission et incarnation, où les livres prennent chair pour raconter l’universel.Tout public

Médiathèque Verlaine 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

English :

La Bibliothèque vivante by Compagnie Théâtre à dire invites spectators to take a sensitive journey through literature in a loud voice.

In the intimacy of a public library, actors breathe out texts by Jewish authors past and present echoing words, silences and memories.

A suspended moment, between transmission and incarnation, where books take on flesh to tell the universal story.

German :

Die Lebendige Bibliothek der Compagnie Théâtre à dire lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer sensiblen Reise durch die Literatur mit lauter Stimme ein.

In der Intimität einer Stadtbibliothek leihen die Schauspieler den Texten jüdischer Autoren von gestern und heute ihren Atem und bringen Worte, Schweigen und Erinnerungen zum Klingen.

Ein schwebender Moment zwischen Übertragung und Verkörperung, in dem die Bücher Fleisch annehmen, um das Universelle zu erzählen.

Italiano :

La Bibliothèque vivante della Compagnie Théâtre à dire invita il pubblico a compiere un viaggio sensibile attraverso la letteratura a voce alta.

Nell’ambiente intimo di una biblioteca pubblica, gli attori respirano testi di autori ebrei passati e presenti facendo riecheggiare parole, silenzi e ricordi.

Un momento sospeso, tra trasmissione e incarnazione, in cui i libri prendono carne per raccontare la storia universale.

Espanol :

La Bibliothèque vivante de la Compagnie Théâtre à dire invita al público a realizar un viaje sensible a través de la literatura en voz alta.

En el marco íntimo de una biblioteca pública, los actores exhalan textos de autores judíos -del pasado y del presente- haciéndose eco de palabras, silencios y recuerdos.

Un momento suspendido, entre la transmisión y la encarnación, donde los libros toman carne para contar la historia universal.

