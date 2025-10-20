Spectacle la bonne hauteur LE ROYAL Metz
Spectacle la bonne hauteur LE ROYAL Metz lundi 20 octobre 2025.
Spectacle la bonne hauteur
LE ROYAL 2 rue Gambetta Metz Metz Moselle
Lundi 2025-10-20 19:30:00
2025-10-20
Un monologue drôle, intime et tragique
Mise en scène Claire Gélinard
Dramaturgie: Frédéric Fischer
Direction artistique Claire Gélinard
Avec Frédéric Fischer
Thomas est un auteur prometteur.
Mais il ignore que son équilibre est précaire.
Dans le chaos, comment trouver la force de continuer ?Tout public
English :
A funny, intimate and tragic monologue
Directed by Claire Gélinard
Dramaturgy: Frédéric Fischer
Artistic direction: Claire Gélinard
With Frédéric Fischer
Thomas is a promising writer.
But he doesn’t know that his equilibrium is precarious.
In the midst of chaos, how can he find the strength to carry on?
German :
Ein lustiger, intimer und tragischer Monolog
Regie: Claire Gélinard
Dramaturgie: Frédéric Fischer
Künstlerische Leitung: Claire Gélinard
Mit Frédéric Fischer
Thomas ist ein vielversprechender Autor.
Er weiß jedoch nicht, dass sein Gleichgewicht prekär ist.
Wie soll er in diesem Chaos die Kraft finden, weiterzumachen?
Italiano :
Un monologo divertente, intimo e tragico
Regia: Claire Gélinard
Drammaturgia: Frédéric Fischer
Direttore artistico: Claire Gélinard
Con Frédéric Fischer
Thomas è un promettente scrittore.
Ma non sa che il suo equilibrio è precario.
In mezzo al caos, come può trovare la forza di andare avanti?
Espanol :
Un monólogo divertido, íntimo y trágico
Dirección: Claire Gélinard
Dramaturgia: Frédéric Fischer
Dirección artística: Claire Gélinard
Con Frédéric Fischer
Thomas es un escritor prometedor.
Pero no es consciente de que su equilibrio es precario.
En medio del caos, ¿cómo puede encontrar la fuerza para seguir adelante?
