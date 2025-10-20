Spectacle la bonne hauteur LE ROYAL Metz

LE ROYAL 2 rue Gambetta Metz Metz Moselle

Début : Lundi Lundi 2025-10-20 19:30:00

fin : 2025-10-20

2025-10-20

Un monologue drôle, intime et tragique

Mise en scène Claire Gélinard

Dramaturgie: Frédéric Fischer

Direction artistique Claire Gélinard

Avec Frédéric Fischer

Thomas est un auteur prometteur.

Mais il ignore que son équilibre est précaire.

Dans le chaos, comment trouver la force de continuer ?Tout public

English :

A funny, intimate and tragic monologue

Directed by Claire Gélinard

Dramaturgy: Frédéric Fischer

Artistic direction: Claire Gélinard

With Frédéric Fischer

Thomas is a promising writer.

But he doesn’t know that his equilibrium is precarious.

In the midst of chaos, how can he find the strength to carry on?

German :

Ein lustiger, intimer und tragischer Monolog

Regie: Claire Gélinard

Dramaturgie: Frédéric Fischer

Künstlerische Leitung: Claire Gélinard

Mit Frédéric Fischer

Thomas ist ein vielversprechender Autor.

Er weiß jedoch nicht, dass sein Gleichgewicht prekär ist.

Wie soll er in diesem Chaos die Kraft finden, weiterzumachen?

Italiano :

Un monologo divertente, intimo e tragico

Regia: Claire Gélinard

Drammaturgia: Frédéric Fischer

Direttore artistico: Claire Gélinard

Con Frédéric Fischer

Thomas è un promettente scrittore.

Ma non sa che il suo equilibrio è precario.

In mezzo al caos, come può trovare la forza di andare avanti?

Espanol :

Un monólogo divertido, íntimo y trágico

Dirección: Claire Gélinard

Dramaturgia: Frédéric Fischer

Dirección artística: Claire Gélinard

Con Frédéric Fischer

Thomas es un escritor prometedor.

Pero no es consciente de que su equilibrio es precario.

En medio del caos, ¿cómo puede encontrar la fuerza para seguir adelante?

