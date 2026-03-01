Spectacle La bonne hauteur Nilvange

Spectacle La bonne hauteur

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Un monologue intime drôle et tragique

Thomas est un auteur prometteur. Mais il ignore que son équilibre est précaire. Dans le chaos, comment trouver la force de continuer ?

Avec naturel et pudeur, Thomas se confie. Il nous parle d’elle, la femme qu’il aime. Il s’interroge sur le sens de leur rencontre statistiquement improbable. Sur la nature de son amour. Il nous raconte le quotidien, l’intimité, les moments d’euphorie, les moments de doute aussi. Alternativement, il évoque aussi son père. Il se questionne sur la notion de masculinité et le mythe de la virilité, le sens du devoir, l’amour filial.

Mise en scène Claire Gélinard

Dramaturgie Frédéric Fischer

Avec Frédéric FischerTout public

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

A funny and tragic intimate monologue

Thomas is a promising writer. But he doesn’t know that his equilibrium is precarious. In the midst of chaos, how can he find the strength to carry on?

With naturalness and modesty, Thomas confides in us. He tells us about her, the woman he loves. He wonders about the meaning of their statistically improbable meeting. About the nature of his love. He tells us about daily life, intimacy, moments of euphoria, moments of doubt too. Alternately, he also evokes his father. He questions the notion of masculinity and the myth of virility, the sense of duty, filial love.

Director: Claire Gélinard

Dramaturgy: Frédéric Fischer

With Frédéric Fischer

