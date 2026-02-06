Spectacle: La bossue des bois Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Spectacle: La bossue des bois

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Venez découvrir une création originale librement adaptée du conte La vieille chéchette de Louise Michel.

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

Come and discover an original creation freely adapted from Louise Michel’s tale La vieille chéchette .

