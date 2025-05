Spectacle « La bouche des malheurs qui n’ont point de bouche » suivi de « Une bouche dans la nuit » – Maison de quartier des Dervallières Nantes, 24 mai 2025 15:00, Nantes.

Spectacle « La bouche des malheurs qui n’ont point de bouche » suivi de « Une bouche dans la nuit » Samedi 24 mai, 17h00 Maison de quartier des Dervallières Participation libre

Combien sont-iels, esclavisé.e.s, sans identité et sans voix, dans les rues

de Nantes au 18e siècle ? Et parmi elles et eux, Pauline de Villeneuve qui

obtient sa liberté à Nantes, quel fut son parcours ? Pour donner vie à ces

personnes, la Cie Rouge Delta a mené des ateliers d’écriture et de mise

en voix auprès d’une classe de seconde du lycée Albert Camus dont une

restitution sera diffusée en première partie. Puis Dina Mialinelina et Léa

Séry donneront voix à Pauline à travers la poésie de Jean D’Amérique,

sous le regard de Peter Lema et de Lucie Monziès. La lecture sera suivie

d’un échange avec l’auteur, l’équipe artistique, les lycéens et le public.

Par Métisse à Nantes pour le collectif du 10 mai

Retrouvez le programme complet sur Nantes Patrimonia.

Maison de quartier des Dervallières 5 rue Auguste Renoir 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai : Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions 10 mai patrimoine

