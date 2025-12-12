Spectacle La boum du bonheur Salle Le Reflet Tresses
Spectacle La boum du bonheur Salle Le Reflet Tresses mardi 16 décembre 2025.
Spectacle La boum du bonheur
Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Oublie la honte, elle ne fait pas partie des invité.es. Vous voulez participer à un moment dansé unique, avec des défis toujours plus surprenants ? La Boum du Bonheur est faite pour vous. Plongez dans un tourbillon d’énergie avec des quarts d’heure thématiques inoubliables rock, hip-hop, décennies… et bien plus !
Vêtus de leurs costumes les plus fous, les danseurs et la DJ vous emmènent dans un véritable voyage dans le temps, où la bonne humeur et le lâcher prise sont les seules règles. A partir de 3 ans. Billetterie en ligne. .
Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27 culture@tresses.org
English : Spectacle La boum du bonheur
L’événement Spectacle La boum du bonheur Tresses a été mis à jour le 2025-12-09 par OT de l’Entre-deux-Mers