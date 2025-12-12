Spectacle La boum du bonheur Salle Le Reflet Tresses

Spectacle La boum du bonheur

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Oublie la honte, elle ne fait pas partie des invité.es. Vous voulez participer à un moment dansé unique, avec des défis toujours plus surprenants ? La Boum du Bonheur est faite pour vous. Plongez dans un tourbillon d’énergie avec des quarts d’heure thématiques inoubliables rock, hip-hop, décennies… et bien plus !

Vêtus de leurs costumes les plus fous, les danseurs et la DJ vous emmènent dans un véritable voyage dans le temps, où la bonne humeur et le lâcher prise sont les seules règles. A partir de 3 ans. Billetterie en ligne. .

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27 culture@tresses.org

