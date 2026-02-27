Spectacle La Brigade de Résolution des Contes par la Cie Les Hallebardiers Doulevant-le-Château

Spectacle La Brigade de Résolution des Contes par la Cie Les Hallebardiers

Salle des fêtes Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tout public

Spectacle La Brigade de Résolution des Contes par la Cie Les Hallebardiers (durée 50min) spectacle à partir de 6ans

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Médiathèque de la Haute-Marne, service de Département, en partenariat avec la bibliothèque de Doulevant-le-Château présente ce spectacle de devinettes sur les contes.

C’est la panique… Les personnages de contes sont perdus, désorientés, leur histoires n’avancent plus, les contes sont sens dessus dessous, les contes n’ont plus ni queue ni tête ! Heureusement La Brigade de résolution des contes existe, il faut faire appel à elle au plus vite.

Mais nos deux livreurs ont une mémoire d’éléphant. Qui est qui ? Et dans quel conte ? Ils sont perdus ! Ils vont avoir grand besoin des enfants présents et ils comptent sur eux pour les aider à remettre chaque personnage dans le bon conte. La tâche est ardue et les enfants ont une place très active dans ce spectacle afin que chaque conte retrouve son héros ou son héroïne et que le monde des contes puisse dormir sur ses deux oreilles .

Salle des fêtes Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 bibliotheque.doulevant@orange.fr

