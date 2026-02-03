Spectacle La Brigade Financière

14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un grand patron qui se rend à une convocation de routine, une commissaire de la brigade financière qui enquête depuis des mois sur ses activités…

Une confrontation en huis clos, de deux visions du monde qui s’oppose.

Un grand patron qui se rend à une convocation de routine, une commissaire de la brigade financière qui enquête depuis des mois sur ses activités…

Une confrontation en huis clos, de deux visions du monde qui s’oppose.

Entre cette femme de pouvoir, et cette femme de droit, s’engage une lutte, un duel d’intelligence , entre privilèges et justice, avec pour enjeu la liberté ou la détention…. 12 .

14 Route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A big boss who goes to a routine meeting, and a commissioner of the financial brigade who has been investigating his activities for months…

A confrontation behind closed doors, between two opposing visions of the world.

L’événement Spectacle La Brigade Financière Panzoult a été mis à jour le 2026-02-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme