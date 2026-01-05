Spectacle La bulle à Fretigney

Stade Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13

RV traditionnel sous la bulle, scène mobile gonflable, pour le spectacle Le carnaval gastronomique des animaux , conte musical accompagné par l’Orchestre Victor Hugo. Gratuit sur réservation auprès de Culture 70. .

Stade Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 36 37 reservation@culture70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle La bulle à Fretigney

L’événement Spectacle La bulle à Fretigney Fretigney-et-Velloreille a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY