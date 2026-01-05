Spectacle La bulle à Fretigney Fretigney-et-Velloreille
Stade Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône
Tarif : – –
Date : 2026-03-12 18:30:00
Début : 2026-03-12 18:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12 2026-03-13
RV traditionnel sous la bulle, scène mobile gonflable, pour le spectacle Le carnaval gastronomique des animaux , conte musical accompagné par l’Orchestre Victor Hugo. Gratuit sur réservation auprès de Culture 70. .
Stade Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 36 37 reservation@culture70.fr
