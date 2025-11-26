Spectacle « La Cabane à musique » Wasselonne
Spectacle « La Cabane à musique »
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-26 10:00:00
Mercredi 26 novembre, Salle Prévôtale (Cour du Château)
10h La bibliothèque de Wasselonne et la compagnie Trio Virgule vous proposent son spectacle de fin d’année La cabane à musique
Public familial à partir de 3 ans. Durée environ 45 minutes
Gratuit, places limitées, sur inscription. Ouverture des inscriptions le 27 octobre.
Contact Bibliothèque municipale 03 88 87 18 60, bibliotheque.wasselonne@orange.fr 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60 bibliotheque.wasselonne@orange.fr
