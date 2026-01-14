Spectacle La cabane aux curiosités de Lilibois Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe
Spectacle La cabane aux curiosités de Lilibois
Maison des Associations Médiathèque De Mours Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-02-10 15:30:00
fin : 2026-02-10 16:15:00
2026-02-10
Cette cabane aux curiosités est celle de LiliBois et de ses amis, petits êtres qui habitent dans la forêt.
Maison des Associations Médiathèque De Mours Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
English :
This cabin of curiosities belongs to LiliBois and her friends, the little creatures who live in the forest.
