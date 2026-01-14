Spectacle La cabane aux curiosités de Lilibois Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe

Spectacle La cabane aux curiosités de Lilibois

Maison des Associations Médiathèque De Mours Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:30:00

fin : 2026-02-10 16:15:00

Date(s) :

2026-02-10

Cette cabane aux curiosités est celle de LiliBois et de ses amis, petits êtres qui habitent dans la forêt.

.

Maison des Associations Médiathèque De Mours Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This cabin of curiosities belongs to LiliBois and her friends, the little creatures who live in the forest.

L’événement Spectacle La cabane aux curiosités de Lilibois Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme