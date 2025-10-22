Spectacle La catcheuse et le danseur Tartas

Spectacle La catcheuse et le danseur Tartas mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle La catcheuse et le danseur

28 Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un spectacle présenté par l’association Manœuvre et inspiré de l’album d’Estelle BILLONSPAGNOL La catcheuse et le danseur mais aussi des albums La déclaration des droits des filles et La déclaration des droits des garçons .

28 Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 96

English : Spectacle La catcheuse et le danseur

A show presented by the Man?uvre association and inspired by Estelle BILLONSPAGNOL’s album La catcheuse et le danseur and the albums La déclaration des droits des filles and La déclaration des droits des garçons .

German : Spectacle La catcheuse et le danseur

Eine Aufführung, die von der Vereinigung Man?uvre präsentiert wird und von Estelle BILLONSPAGNOLs Album La catcheuse et le danseur , aber auch von den Alben La déclaration des droits des filles und La déclaration des droits des garçons inspiriert wurde.

Italiano :

Uno spettacolo presentato dall’associazione Man?uvre e ispirato all’album di Estelle BILLONSPAGNOL La catcheuse et le danseur e agli album La déclaration des droits des filles e La déclaration des droits des garçons .

Espanol : Spectacle La catcheuse et le danseur

Espectáculo presentado por la asociación Man?uvre e inspirado en el álbum La catcheuse et le danseur de Estelle BILLONSPAGNOL, así como en los álbumes La déclaration des droits des filles y La déclaration des droits des garçons .

