Spectacle la Cérémoniale Cité des Présents François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
2025-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la Cité des Présents-François Mitterrand propose, le samedi 20 septembre 2025, un spectacle « La Cérémoniale » par la Compagnie du Coin.
Chic et élégant en toutes circonstances, la Compagnie du Coin vous laissera entrevoir les rites parfois crus et sauvages du pays St-Coinnais. Mus par une insatiable nécessité communicative, les musiciens à hauteur d’humain partagent refrains, mouvements de danse, chants et célébrations imaginaires. La Cérémoniale fend intelligemment la foule. Dans une chaleureuse atmosphère de confiance mutuelle, le spectateur se laissera subtilement embarquer. Peut-être même sera-t-il ravi de prendre part à l’émouvante absurdité de ce folklore.
Spectacle à 17h .
Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr
