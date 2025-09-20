Spectacle « La Cérémoniale » Cité des Présents – François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Cité des Présents-François Mitterrand vous propose un spectacle par la Compagnie du Coin.

Chic et élégante en toutes circonstances, la Compagnie du Coin vous laissera entrevoir les rites parfois crus et sauvages du pays Saint-Coinnais. Mus par une insatiable nécessité communicative, les musiciens à hauteur d’humain partagent refrains, mouvements de danse, chants et célébrations imaginaires. La Cérémoniale fend intelligemment la foule. Dans une chaleureuse atmosphère de confiance mutuelle, le spectateur se laissera subtilement embarquer. Peut-être même sera-t-il ravi de prendre part à l’émouvante absurdité de ce folklore.

Cité des Présents – François Mitterrand 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 69 51 70 https://citedespresents.nievre.fr/ https://www.facebook.com/people/Cit%C3%A9-des-Pr%C3%A9sents-Fran%C3%A7ois-Mitterrand/100093105706706/?ref=embed_page Les musées des cadeaux présidentiels (ancien musée du Septennat) et de la mode (ancien musée du Costume) de Château-Chinon sont réunis au sein de la Cité des Présents-François Mitterrand, un nouvel équipement culturel au cœur du Morvan, porté par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par l’architecte Patrick Mauger. Les collections sont déployées dans des parcours d’expositions permanentes entièrement renouvelés, enrichis par des modules numériques.

© Département de la Nièvre/Cité des Présents-François Mitterrand