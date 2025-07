Spectacle La Chambre 423 à Puyjourdes Puyjourdes

sous la halle Puyjourdes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-07-26 20:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Cassandra rêve d’être chanteuse. Après des années d’errance médicale, son endométriose est enfin diagnostiquée. Entre médecin fou, aliénation hospitalière et incarnations divines, elle tente de sauver le monde dans un tourbillon burlesque d’une douce folie. Un seul en scène fort, drôle et poignant.

Halle de Puyjourdes

Le samedi 26 juillet à 20h30

Bar et restauration sur place proposé par le comité

Spectacle à prix libre au chapeau .

sous la halle Puyjourdes 46260 Lot Occitanie +33 7 86 14 22 18

English :

Cassandra dreams of being a singer. After years of medical wandering, her endometriosis is finally diagnosed. Between mad doctors, hospital alienation and divine incarnations, she tries to save the world in a burlesque whirlwind of sweet madness. A powerful, funny and poignant one-woman show.

German :

Cassandra träumt davon, Sängerin zu werden. Nach Jahren der medizinischen Irrfahrt wird ihre Endometriose endlich diagnostiziert. Zwischen verrücktem Arzt, Krankenhausentfremdung und göttlichen Inkarnationen versucht sie, die Welt zu retten, in einem burlesken Strudel aus sanftem Wahnsinn. Ein starkes, witziges und ergreifendes Solo.

Italiano :

Cassandra sogna di diventare una cantante. Dopo anni di peregrinazioni mediche, le viene finalmente diagnosticata l’endometriosi. Tra medici pazzi, alienazione ospedaliera e incarnazioni divine, cerca di salvare il mondo in un turbine burlesco di dolce follia. Un one-woman show potente, divertente e commovente.

Espanol :

Cassandra sueña con ser cantante. Tras años de vagabundeo médico, por fin le diagnostican endometriosis. Entre médicos locos, alienación hospitalaria y encarnaciones divinas, intenta salvar el mundo en un torbellino burlesco de dulce locura. Un espectáculo unipersonal potente, divertido y conmovedor.

