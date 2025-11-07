Spectacle « La chambre accouchée » Saint-Fréjoux

Spectacle « La chambre accouchée » Saint-Fréjoux vendredi 7 novembre 2025.

Spectacle « La chambre accouchée »

Saint-Fréjoux Corrèze

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Qu’est-ce que naître à la campagne, il y a plus de 70 ans ?

Nadège Moyart part à la rencontre de nos aîné·e·s pour les faire parler de leurs premiers instants au monde depuis l’autre bout de leur vie. Elle produit un récit au fil duquel résonnent des textes de la poète limousine Marcelle Delpastre. Avec des musicien·ne·s, une chanteuse, un comédien et un metteur en scène, elle donne

vie à cette création littéraire pour la faire entendre.

Avec la Cie Le Temps de réfléchir

Sur réservation obligatoire .

Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

