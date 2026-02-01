Spectacle La Chambre Surgères

Spectacle La Chambre

32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date et horaire :

2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Spectacle La Chambre crée par Richard Destandau , compagnie La Lune Bleue .

Libre participation

Libre participation



32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
+33 6 84 19 96 91

English :

Show La Chambre created by Richard Destandau , compagnie La Lune Bleue .

Free participation

Free participation



