Spectacle La Chambre Surgères
Spectacle La Chambre Surgères vendredi 13 février 2026.
Spectacle La Chambre
32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Spectacle La Chambre crée par Richard Destandau , compagnie La Lune Bleue .
Libre participation
.
32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show La Chambre created by Richard Destandau , compagnie La Lune Bleue .
Free participation
?
L’événement Spectacle La Chambre Surgères a été mis à jour le 2026-01-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin