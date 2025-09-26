Spectacle la chanteuse et le philosophe Rosnay

Spectacle la chanteuse et le philosophe Rosnay vendredi 26 septembre 2025.

Spectacle la chanteuse et le philosophe

13 rue Saint André Rosnay Indre

Vendredi 2025-09-26 19:30:00

2025-09-26

Le domaine de la Crapaudine accueille le spectacle la chanteuse et le philosophe

Vous êtes installés pour assister au récital de la chanteuse. Elle entre sur scène. Elle commence à chanter. Mais ! Elle est interrompue par un drôle d’énergumène, poudré, perruquée, froqué façon 17e siècle François Poullain de la Barre, philosophe et disciple de Descartes. La chanteuse et le philosophe échangent avec le public, en pensées et en musiques, au sujet de l’égalité des sexes. Frappant qu’un philosophe du 17e siècle ce soit déjà confronté à ce sujet.

Le plus gros défaut de ce texte ? Qu’il soit encore nécessaire !

d’après De l’égalité des deux sexes de François Poullain de la Barre (1673)

de & avec Astrid Fournier-Laroque Mezzo-soprano / comédienne Stéphane Godefroy metteur en scène / comédien

durée 1h / tout public dès 12 ans / Cie l’Escabeau .

13 rue Saint André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 80 39 15 la.crapaudine@orange.fr

English :

The Crapaudine estate hosts the show La chanteuse et le philosophe (The singer and the philosopher)

German :

Auf der Domaine de la Crapaudine findet das Schauspiel la chanteuse et le philosophe statt

Italiano :

Il Domaine de la Crapaudine ospita lo spettacolo La chanteuse et le philosophe (La cantante e il filosofo)

Espanol :

El Domaine de la Crapaudine acoge el espectáculo La chanteuse et le philosophe (La cantante y el filósofo)

