Spectacle La chasse à l’ours Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente

Spectacle La chasse à l’ours

Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Spectacle proposé par la Compagnie « Les ailes de Mademoiselle ».

.

Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27

English : The Bear Hunt Show

Show presented by the theatre company ‘Les ailes de Mademoiselle’.

German : Vorstellung „Die Bärenjagd“

Vorstellung der Compagnie „Les ailes de Mademoiselle“.

Italiano :

Uno spettacolo della compagnia « Les ailes de Mademoiselle ».

Espanol :

Espectáculo de la compañía « Les ailes de Mademoiselle ».

L’événement Spectacle La chasse à l’ours Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Rochefort Océan