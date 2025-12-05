Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle La chasse à l’ours Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente

Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00

Spectacle proposé par la Compagnie « Les ailes de Mademoiselle ».
English : The Bear Hunt Show

Show presented by the theatre company ‘Les ailes de Mademoiselle’.

German : Vorstellung „Die Bärenjagd“

Vorstellung der Compagnie „Les ailes de Mademoiselle“.

Italiano :

Uno spettacolo della compagnia « Les ailes de Mademoiselle ».

Espanol :

Espectáculo de la compañía « Les ailes de Mademoiselle ».

