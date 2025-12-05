Spectacle La chasse à l’ours Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente
Spectacle La chasse à l’ours Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente vendredi 5 décembre 2025.
Spectacle La chasse à l’ours
Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Spectacle proposé par la Compagnie « Les ailes de Mademoiselle ».
.
Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27
English : The Bear Hunt Show
Show presented by the theatre company ‘Les ailes de Mademoiselle’.
German : Vorstellung „Die Bärenjagd“
Vorstellung der Compagnie „Les ailes de Mademoiselle“.
Italiano :
Uno spettacolo della compagnia « Les ailes de Mademoiselle ».
Espanol :
Espectáculo de la compañía « Les ailes de Mademoiselle ».
L’événement Spectacle La chasse à l’ours Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Rochefort Océan