Haegen

Spectacle La chasse maudite, conte d’un malgré-nous

Château du Grand Geroldseck Haegen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Jean aime jouer à la guerre. Un jour, il découvre, dans une boîte, de vieux documents nazis. Sur plusieurs d’entre eux, il reconnaît la photo de son papi. Jean s’empresse de lui demander si c’est un nazi, mais son grand-père lui répond par un conte alsacien la chasse maudite.

LA CHASSE MAUDITE, Conte d’un Malgré-nous est un récit mythique et universel. Il narre la relation d’un petit-fils et de son papi. Il raconte la cosmogonie et la mythologie alsacienne, les croyances païennes, le dieu cerf, les cigognes, l’uniforme vert-de-gris maudit de la wehrmacht et ceux qui, de force, l’ont porté et ont été emportés dans cette chasse infernale. .

Château du Grand Geroldseck Haegen 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 38 45 83 jeanfaessel@letonnelet.com

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L’événement Spectacle La chasse maudite, conte d’un malgré-nous Haegen a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région