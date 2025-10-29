Spectacle la chocolaterie magique Fort-Mahon-Plage

Spectacle la chocolaterie magique Fort-Mahon-Plage mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle la chocolaterie magique

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Spectacle de magie sur le thème de « Charly et la Chocolaterie »…

Plus qu’un spectacle de magie c’est un univers, une aventure un instant de poésie et de rêves.

Le temps d’un spectacle, laissez-vous transporter dans une ambiance magique de mondes, imaginaires et hors du commun entre rêves et illusions.

Tous publics. Places limitées.

ouverture des portes à 20h, placement libre.

Spectacle de magie sur le thème de « Charly et la Chocolaterie »…

Plus qu’un spectacle de magie c’est un univers, une aventure un instant de poésie et de rêves.

Le temps d’un spectacle, laissez-vous transporter dans une ambiance magique de mondes, imaginaires et hors du commun entre rêves et illusions.

Tous publics. Places limitées.

ouverture des portes à 20h, placement libre. .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

Magic show on the theme of « Charly and the Chocolate Factory »…

More than a magic show, it’s a universe, an adventure, a moment of poetry and dreams.

For the duration of the show, let yourself be transported into a magical atmosphere of worlds, imaginary and out of the ordinary, between dreams and illusions.

Open to all. Limited seating.

doors open at 8pm, free seating.

German :

Eine Zaubershow mit dem Thema « Charly und die Schokoladenfabrik »…

Mehr als eine Zaubershow ist ein Universum, ein Abenteuer, ein Moment der Poesie und der Träume.

Lassen Sie sich für die Dauer einer Vorstellung in eine magische Atmosphäre von imaginären und außergewöhnlichen Welten zwischen Träumen und Illusionen entführen.

Für alle Zuschauer zugänglich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

türöffnung um 20 Uhr, freie Platzwahl.

Italiano :

Spettacolo di magia sul tema « Charly e la fabbrica di cioccolato »…

Più che uno spettacolo di magia, è un universo, un’avventura, un momento di poesia e di sogno.

Per tutta la durata dello spettacolo, lasciatevi trasportare in un’atmosfera magica di mondi immaginari, fuori dal comune, tra sogni e illusioni.

Aperto a tutti. Posti limitati.

apertura porte ore 20.00, ingresso libero.

Espanol :

Espectáculo de magia sobre el tema de « Charly y la fábrica de chocolate »…

Más que un espectáculo de magia, es un universo, una aventura, un momento de poesía y sueños.

Durante todo el espectáculo, déjese transportar a una atmósfera mágica de mundos imaginarios, fuera de lo común, entre sueños e ilusiones.

Abierto a todos. Aforo limitado.

apertura de puertas a las 20.00 h, entrada gratuita.

L’événement Spectacle la chocolaterie magique Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-09-09 par OT DE FORT MAHON